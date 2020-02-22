تركي آل الشيخ يكشف موعد عودته للمملكة
بعد رحلة علاجية ناجحة

تركي آل الشيخ يكشف موعد عودته للمملكة

2020/02/22
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس هيئة الترفيه
المواطن - الرياض

كشف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن قرب عودته إلى المملكة، بعد تماثله للشفاء عقب رحلة علاجية في الخارج.

وقال آل الشيخ على تويتر: “إن شاء الله راجع خلال هذا الأسبوع لبلدي وأهلي وناسي”.

وعلى الفور تلقى آل الشيخ التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، حيث قالت الفنانة أصالة: ترجع بالسلامة.

وقال فواز الشريف: “يا مرحبًا ترحيبة البدو بالبرق”، فيما علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل بالقول: “ترجع بالسلامة يا غالي وأنت سالم غانم الله، لا يبين غلاك يا أبو ناصر ويخليك لعين ترجيك ولمن يحبك ويغليك ولوالدتك وعائلتك”.

بينما علق الكاتب والمفكر أمجد طه بالقول: “ترجع سالم غانم، محفوظ بإذن الله فوق كل أرض وتحت كل سماء يا بو ناصر”.

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