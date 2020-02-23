تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة ضمن موجة تقلبات جوية غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة.

ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وكانت الأرصاد توقعت في وقت سابق أن تشهد المملكة موجة من التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم غد الاثنين حيث تتزايد الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك يومي الاثنين والثلاثاء فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم الثلاثاء حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أجزاء مناطق لحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

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