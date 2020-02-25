تسجيل 60 إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا الجنوبية

المواطن - متابعة

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصاً، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8 بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أدنى حصيلة يومية تسجل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام، إذ إن أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطى يومياً المئة.

وأوضح المركز الكوري أن 49 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في مدينة دايغو الواقعة في جنوب البلاد والتي تعد بؤرة الوباء، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

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