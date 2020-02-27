تشكيلة قمة النصر والأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيلة العالمي لمواجهة النادي الأهلي اليوم الخميس بالجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “جونز، سلطان الغنام، مايكون، العمري، العبيد، بيتروس، مختار علي، أمرابط، جوليانو، أحمد موسى، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية لنادي النصر فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عمر هوساوي، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، فهد الجميعة، خالد الغنام، يحيى الشهري، عبدالفتاح آدم”.

واختار المدرب مازن بهكلي مدرب النادي الأهلي المؤقت تشكيلة مكونة من: “ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد البصاص، جوزيف دي سوزا، لوكاس ليما، حسين عبدالغني، يوسف الحربي، ماركو مارين، يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس، عمر السومة”.

أما القائمة الاحتياطية للنادي الأهلي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سلمان المؤشر، ألفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، محمد المجحد، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب، مازن أبو شرارة، علي الأسمري”.

وكان النصر فاز على الحزم بالجولة الـ19 بنتيجة هدفين دون رد، بينما خسر الأهلي من فريق الفتح بهدف دون رد.

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