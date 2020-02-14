تشكيلة مباراة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيلة العالمي لمواجهة نادي الشباب اليوم الجمعة بالجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وجاء تشكيل النصر الرئيسي مكونًا من: "جونز، العبيد، العمري، مايكون، سلطان الغنام، بيتروس، مختار علي، أحمد موسى، نور الدين أمرابط، يحيى الشهري، عبدالرزاق حمد الله". أما التشكيل الاحتياطي لنادي النصر فجاء مكونًا من: "وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، فهد الجميعة، خالد الغنام، جوليانو، فراس البريكان". أما تشكيلة نادي الشباب الرئيسية فجاءت مكونة من: "فاروق بن مصطفى، أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيبا، دانيلو أسبريا، ماكيتي ديوب". وجاءت التشكيلة الاحتياطية لنادي الشباب مكونة من: "عبدالله العويشير، متعب المفرج، عبدالملك الشمري، وليد حزام، ناصر العمران، حسن الراهب، محمد عطية، عبدالله الحمدان، تركي العمار". ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة النصر والشباب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقبل مباراة الشباب والنصر اليوم، يقع الليوث في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني برصيد 35 نقطة. وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إحصائية البطاقات الملونة في آخر 12 مباراة بين النصر والشباب قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.وشهدت مباريات النصر والشباب حصول الفريقين على 59 بطاقة ملونة، وكان للاعبي الليوث النصيب الأكبر، حيث حصلوا على 33 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء، مقابل 18 بطاقة صفراء للاعبي العالمي، وبطاقتين حمراوين.