تشيلسي ضد توتنهام .. البلوز يُسقط أبناء مورينيو بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد توتنهام، اليوم السبت، في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020، بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البلوز الذين قاتلوا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة لتعويض الخسارة في الجولة السادسة والعشرين ضد نادي مانشستر يونايتد.

وبالفعل، نجح اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو في إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي ضد توتنهام عند حلول الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

وواصل نجوم البلوز ضغطهم في لقاء تشيلسي ضد توتنهام، من أجل إحراز الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، بتقدم البلوز صاحب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، واصل البلوز ضغطه حتى تمكن اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو من إضافة الهدف الثاني للبلوز بالدقيقة الثامنة والأربعين عبر تصويبة قوية.

وأصبحت نتيجة مباراة تشيلسي ضد توتنهام، تُشير إلى تقدم البلوز بثنائية دون رد.

وحاول نادي توتنهام بعد ذلك، البحث عن إضافة الهدف الأول له في مباراة تشيلسي ضد توتنهام، خاصة أن أداء لاعبي تشيلسي تراجع بعد إحرازهم لهدفين.

وبعد معاناة، تمكن نجوم السبيرز من إضافة الهدف الأول في مباراة تشيلسي ضد توتنهام، عبر المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ90.

وأصبح رصيد البلوز بعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد توتنهام، 44 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 40 نقطة بالمركز الخامس.

وكانت مباراة تشيلسي ضد توتنهام، أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

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