تصرف الحلافي يضعه أمام نيران الانتقادات

المواطن – محمد سمعه

وجّه الإعلامي بسام اللحياني انتقادات نارية لعبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، وذلك بعدما قدم مكافأة مالية لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون بعد انتصارهم على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وكتب بسام اللحياني عبر حسابه في”تويتر”: “أكرر ما قلته سابقًا، أتمنى إيقاف مثل هذه الأعمال التي تُؤثر في نزاهة المسابقة وتُثير الشك، الحلافي المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، يقدم مكافأة للتعاون بسبب انتصاره على الدحيل، ولم يُعلن عن مكافأة مالية للاعبي النصر بعد الفوز على العين الإماراتي”.

وقال اللحياني:” أرجو أن ننعم بدوري بلا شبهات”.

وكانت تقارير صحافية، قالت إن الحلافي قدم مكافأة مالية قدرها 150 ألف ريال لنجوم التعاون بعد الفوز على الدحيل بثنائية دون رد في البطولة الآسيوية.

ويستعد نادي النصر، لمواجهة فريق الحزم بالجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

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