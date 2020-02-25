تصريح دفن حسني مبارك يكشف سبب الوفاة

المواطن - متابعة

كشف تصريح دفن متداول للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن سبب وفاته أمس الثلاثاء.

وبحسب التصريح الصادر عن مكتب صحة النزهة بالقاهرة، توفي مبارك نتيجة قصور مزمن بالكلى، ورفرفة أذينية بالقلب.

ومن المقرر تشييع جنازة الرئيس الأسبق اليوم الأربعاء، على أن يُدفن بمقابر كلية البنات بأرض الجولف.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

وكان حسني مبارك نُقل إلى العناية المركزة بعد يومين من خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

والمعروف أن حسني مبارك من مواليد 1928 وحكم مصر لمدة ثلاثين عامًا خلال الفترة من 1981 وحتى 2011، حيث تنحى إثر ثورة شعبية.

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