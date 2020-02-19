المواطن -الرياض

أفاد مراسل قناة الإخبارية أن النيابة العامة تأكدت من تطابق فحص الـDNA الخاص بالمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية.

فيديو عاجل | مراسل #الإخبارية: تطابق فحص الـ DNA للمختطف #نايف_القرادي مع والدته الشرعية pic.twitter.com/zdKyj3sKuh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2020

وكانت تحاليل الحمض النووي للشاب نايف المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، أثبتت في وقت سابق أنه ابن المرحوم محمد القرادي.

وقبضت شرطة المنطقة الشرقية على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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