تطورات مثيرة في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

المواطن – متابعة

يبدو أن قضية محمد موسى المواطن السوري الذي قُتل على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سوف تأخذ اتجاهًا جديدًا بعد تقديم دفاع أسرة الضحية بطلب إعادة تشريح الجثة وتمثيل الجريمة.

وقالت المحامية رهاب بيطار محامية أسرة محمد موسى الذي قتله فادي الهاشم زوج نانسي عجرم داخل قصرهم قبل عدة أسابيع : لقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وتابعت على تويتر : وقد تقدمنا إلى القاضي بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم؛ وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة وتمت الموافقة على ذلك.

وكانت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم شغلت الرأي العام حيث تصدرت أنباء في بداية الأمر على أن القتل تم دفاعًا عن النفس ثم تم تحويل الأمر إلى القتل نتيجة محاولة الضحية سرقة أموال نانسي عجرم، وتبين فيما بعد أن للقضية أبعادًا أخرى تحاول المحامية بيطار الكشف عنها.

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