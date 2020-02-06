تطور خطير في فيروس كورونا بشأن العدوى!

المواطن - متابعة

في تطور مزعج يثير مخاوف عدة، بات طفل حديث الولادة في الصين، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.

وقالت المحطة الصينية “سي سي تي في” إن جنيناً وُلِد في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، مُصابًا بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه.

وأكدت حالة الجنين الصيني احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.

وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تمامًا من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.

وقال شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان: “يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس”، مضيفًا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.

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