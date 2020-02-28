تعرف على برنامج دورة الألعاب السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دورة الألعاب السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لمنافسات أكبر حدث رياضي في المملكة.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أطلق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ السعودية، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أنه سيشهد مشاركة 6 آلاف رياضي من جميع المناطق.

وبدأ تسجيل اللاعبين واللاعبات في دورة الألعاب السعودية يوم 26 من شهر فبراير الجاري، وسيتم إغلاق تسجيل المشاركين في الثاني من مارس المقبل، على أن تبدأ تجارب المسجلين من العامة في مقرات المناطق يومي 5 و6 من الشهر ذاته.

وسيتم الاعتماد على الأسماء المشاركة في منافسات الحدث الأكبر بالمملكة في العاشر من مارس، ومن المقرر أن يُقام المنتدى الأولمبي السعودي يومي 23 و24 من الشهر المقبل.

وسيكون أول يوم للمنافسات في 23 مارس، على أن يكون حفل الافتتاح في اليوم التالي، وتُختتم النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية فعالياتها في الأول من شهر أبريل 2020.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر