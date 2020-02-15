تعرف على سرعة شحن Galaxy S20 Ultra

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية الرائدة، وهي: (جالاكسي إس 20)، و(جالاكسي إس 20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، وتأتي السلسلة بالعديد من المزايا التي تؤهلها لتكون من بين الأفضل في السوق حاليًا، منها القدرة العالية على شحن البطارية.

تبدأ سرعة الشحن من 4,000 ميلي أمبير الساعة في هاتف جالاكسي إس 20، وتصل إلى 5,000 ميلي أمبير/ الساعة في هاتف جالاكسي إس 20 ألترا.

وبالإضافة إلى الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، جاء هاتف جالاكسي إس20 ألترا بالعديد من المزايا الأخرى التي تؤهله ليكون الأفضل بين الهواتف الثلاثة، بما في ذلك دعم الشحن باستطاعة 45 واطًا.

ونشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe تغريدة قال فيها: إن هاتف جالاكسي إس20 ألترا مع بطاريته البالغة سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وقدرة الشحن البالغة 45 واطًا، يُشحن بنسبة 100% خلال 58 دقيقة فقط.

وأضاف (Ice Universe) في تغريدته: بالنظر إلى أن سعة بطارية الهاتف تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، من الواضح أن هاتف سامسونج الأحدث يتفوق على سرعة الشحن التي يوفرها هاتفها Galaxy Note 10 +.

ويُذكر أن سامسونج تعتزم طرح هواتفها الجديدة اعتبارًا من 6 مارس المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا لهاتف جالاكسي إس 20، وبسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا لهاتف جالاكسي إس 20 بلس، وبسعر يبدأ من 1399 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس 20 ألترا).

تابعنا على تواصل معنا على