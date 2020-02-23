تعرف على شروط أهلية سند الزواج ورابط التسجيل

المواطن - الرياض

يتطلع برنامج سند محمد بن سلمان، لدعم الشباب من أبناء الوطن، حديثي الزواج وجميع المستفيدين ممن يقبلون على التسجيل في برنامج “سند الزواج”، ليكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم.

ويستهدف برنامج “سند الزواج”، أن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.

شروط أهلية سند الزواج

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات ورابط التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

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