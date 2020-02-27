تعليقات نارية بعد أفعال الـVAR بمباراة الهلال والتعاون

المواطن - محمد سمعه

علّق بعض الإعلاميين الرياضيين، تعليقات نارية وذلك بسبب ما حدث من تقنية الـVAR خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون المقامة حاليًا بالجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي ببرنامج صدى الملاعب أحمد الشمراني الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “حرام، ما هذا الذي أراه؟ معقولة أكاد لا أُصدق!”.

أما الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي فعلّق قائلًا: “الفار فاسق وخبيث، أقول قضينا من الدوري بس وبسلامتهم، صحتنا أولى والله، هذولا لا يستحون من الله ولا من خلقه”.

وقال الإعلامي عبدالكريم الجاسر متحدث الهلال السابق: “مسخرة، مسخرة أطول فترة تأكد من صحة هدف في العالم، مهزلة في الدوري السعودي تحدث لأول مرة، هدف مصلع صحيح، ومع ذلك احتاجوا خمس دقائق لاحتسابه”.

ورفض الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش احتساب ركلة جزاء لنادي التعاون، خلال مباراة الهلال المقامة حاليًا ضمن لقاءات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الكرة لمست يد اللاعب محمد البريك ظهير أيمن الهلال بعد تصويبة من أحد لاعبي التعاون، فوقف الحكم سلافكو فينتشيتش للاستماع إلى حكام الفيديو لكن لم يُحسم الجدل، ليذهب الحكم السلوفيني إلى تقنية الفيديو لكنه أيضًا رفض احتسابها لفريق التعاون، واحتسبها ركلة ركنية بدلًا من ركلة جزاء.

كذلك اتخذ حكم مباراة الهلال والتعاون، وقتًا طويلًا لاحتساب هدف اللاعب سالم الدوسري بعد العودة لتقنية الفيديو.

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