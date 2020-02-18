تعليم القنفذة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف حراس ومراسلين

تعليم القنفذة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف حراس ومراسلين

2020/02/18
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيوظائف
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المواطن – القنفذة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة وبناءً على إعلانها السابق بشأن وجود وظائف حراس ومراسلين للجنسين عن نتائج أسماء المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف.

ودعت الإدارة من ظهرت أسماؤهم من الرجال مراجعة الموارد البشرية بنين بمبنى الإدارة الرئيسي ، ومن النساء مراجعة الموارد البشرية بنات بمبنى الثاني بحي الخالدية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 24 – 06 – 1441هـ.

كما دعت المقبولين لاصطحاب جميع المؤهلات الأصل المسجلة في موقع ساعد وإثبات السكن وذلك لإجراء المقابلات الشخصية ، علماً أن من لم يراجع  خلال خمسة أيام عمل من تاريخه سوف نضطر إلى ترشيح البديل من قوائم المفاضلة.

– للاطلاع على الأسماء ( اضغط هنــا ).

 

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