تغريدة تُثير ضجة بعد مباراة التعاون ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي والناقد الرياضي ببرنامج ” الدوري مع وليد” محمد العنزي، تغريدة أثارت ضجة في موقع “تويتر” وذلك عقب نهاية مباراة التعاون ضد الهلال اليوم الخميس في الجولة الـ20 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب محمد العنزي المعروف بميوله النصراوية عبر حسابه في “تويتر” بعد مباراة التعاون ضد الهلال: “عطوهم الدوري، شر البلية ما يُضحك، سألوني كيف يفوزون؟ قلت فار”.

وشهدت مباراة التعاون ضد الهلال، رفض الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش احتساب ركلة جزاء لنادي التعاون، وذلك بعد لمس اللاعب محمد البريك ظهير أيمن الهلال الكرة بيده بعد تصويبة من أحد لاعبي التعاون، فوقف الحكم سلافكو فينتشيتش للاستماع إلى حكام الفيديو لكن لم يُحسم الجدل، ليذهب الحكم السلوفيني إلى تقنية الفيديو لكنه أيضًا رفض احتسابها لفريق التعاون، واحتسبها ركلة ركنية بدلًا من ركلة جزاء.

وفي السياق ذاته، علّق الناقد الرياضي ببرنامج صدى الملاعب أحمد الشمراني الذي قال عبر حسابه في “تويتر” عن مباراة التعاون ضد الهلال: “حرام، ما هذا الذي أراه؟ معقولة أكاد لا أُصدق!”.

أما الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي فعلّق قائلًا: “الفار فاسق وخبيث في مباراة التعاون ضد الهلال، أقول قضينا من الدوري بس وبسلامتهم، صحتنا أولى والله، هذولا لا يستحون من الله ولا من خلقه”.

وكان حكم مباراة التعاون ضد الهلال اتخذ، وقتًا طويلًا لاحتساب هدف اللاعب سالم الدوسري بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأعلن الهلاليون عن شعارهم وهو” صدارة وبس” من خلال وسم دُشن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث أعربوا عن سعادتهم باستمرار بطل آسيا في الصدارة إضافة إلى تحقيق فوزه السابع تواليًا في الدوري بعد الفوز بهدف في مباراة التعاون ضد الهلال.

وفي وقت سابق، أثار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال، قلق عشاق النادي وذلك بعد التحدث عن مصيره المستقبلي مع بطل آسيا، عقب نهاية مباراة التعاون ضد الهلال بالجولة العشرين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة التعاون ضد الهلال، تحدث إدواردو للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “حتى الآن لا أعرف أي شيء عن مصيري مع الهلال، لم أتحدث مع الإدارة عن تجديد العقد، ولكن حتى الآن أنا مُلتزم بتقديم كل ما لدي من أجل الهلال لأنني موجود في النادي الذي أحبه”.

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