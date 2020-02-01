تغريدة ساخرة ضد الهلال بعد تصريح الفراج

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي أحمد الشمراني، المعروف بميوله الأهلاوية، من نادي الهلال وذلك بعدما ذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة أمس الجمعة أن الفريق الهلالي له شعبية كبيرة في الجنوب عندما واجه نادي أبها أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الشمراني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أسمع جعجعة ولا أرى إنصافًا، الأهلي عشق الجنوب والصورة لا تكذب”.

وكان برنامج “الدوري مع وليد” أقام استفتاءً حول من الأكثر شعبية بين الأربعة الكبار “الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد”، ليتم اختيار الهلال كأكثر شعبية في الجنوب.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج على الاستفتاء قائلًا: “الهلال في صدارة الحضور الجماهيري، ويكتسح الجماهيرية في الجنوب”.

ويذكر أن الهلال كان هزم نادي أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد الأزرق إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الصدارة النصراوية لمدة أسبوع لترتيب الدوري.