تغريدة شركة المياه تفتح باب الانتقادات الصادمة : شكاوى المواطنين تغلق بلا حل !!

المواطن – الرياض

تصاعدت حدة الغضب من شركة المياه الوطنية بعد تجاهل العديد من الشكاوى وعدم تحسين الخدمة المُقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن بعض المناطق دون أسباب وتأخر الرد على مركز الشكاوى الخاص بالشركة.

وفتحت المياه الوطنية النار على نفسها بعد أن نشرت تغريدة قالت فيها إن قنواتها المختلفة في خدمة الجميع لاستقبال البلاغات والاعتراضات، لأن التعليقات الخاصة بالمواطنين والمقيمين والتي رصدتها ” المواطن” جاءت صادمة بالنسبة لـ”المياه” وكشفت ضعف خدماتها وتعاملها مع البلاغات.

وقال أبو وافي إنه قدم شكاوى عديدة وتم تسجيل الاعتراض بالفعل ولكن مرت الشهور بدون أي حل، وبالمثل سلطان الذي علق بالقول “غير صحيح، لا تردون على الشكاوى”!

وبالنسبة إلى عبدالله فعلق قائلاً: “شعاركم التغيير والتحسين المستمر، فلم نجد التغيير ناهيك عن التحسين، أذكر أن انقطاع المياه أثناء المصلحة يتم حله خلال ساعتين لا 24 ساعة كما هو الحال اليوم كذلك في حال لم تحل المشكلة يلزم الانتظار 24 ساعة أخرى! أي تغيير وتحسين تتحدث؟!”.

وكتب ظافر الشهراني: “للأسف خدمة العملاء أو ما يسمى بمركز الاتصال ليس لديه أي معلومة عن سبب الانقطاع لمنزلي، ومؤسف جدًا أن تتعامل شركة حكومية تقدم خدمة أساسية للمواطنين بهذا الأسلوب بأن بحث الشكوى يتطلب 24 ساعة وفي حال عدم حلها يتطلب رفع شكوى أخرى بانتظار 24 ساعة!”.

وعلقت جود: “أحد ركائز رؤية 2030 هو رفع مستوى الخدمات وأنتم بلا رؤية”!

أما عامر فعلق بقوله: “دعايات غير صحيحه لدينا مشكلة انقطاع ضخ الماء عن حي لولؤلة القمراء بحي النرجس شمال شارع طريق الملك سلمان بالرياض له أكثر من 20 يومًا ولم تجدي الشكاوي بالاتصال على مركز البلاغات فهذه المشكلة منافية لدعايتكم”.

من جهته قال سعيد: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وعلى كل ظالم أجبرتوني أسدد لتوصيل المياه وماطلتم معي ولم يأتي أحد للحفر أو توصيل المياه لنستخدم وايتان حتى نجد حلًا لنا”!

محمد الدهمش علق وقال: شركة المياه الوطنية أرجوكم احترموا عقول المشركين لديكم ولا تنزلون مثل هذه التغريدات، فشركة المياة الآن لدينا بأسفل السافلين َوذلك بسبب تردي نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين.

وكتبت سعاد: “أنصحكم بترك التغريدات والعمل على أرض الواقع وإنهاء طلبات المشتركين لديكم المتعثرة”.

أما جواد فتساءلت: “كيف يتم إغلاق الشكوى من قبلكم دون الرجوع والتأكد من العميل بأن المشكلة حلت؟”.

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