تغريم النصر بسبب مباراة الفتح

المواطن – مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة ضد نادي النصر بسبب تصرف جماهيره في مباراة الفتح.

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وغرمت لجنة الانضباط نادي النصر 41 ألفًا و875 ريالًا، لقيام جمهوره بعد نهاية مباراة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ17، بقذف 3 علب مياه باتجاه اللاعبين. ولعب النصر ضد الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليواصل العالمي التعثر ويكتفي بالمركز الثاني خلف الهلال المتصدر. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الشباب اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.