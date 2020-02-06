تفاصيل اتصال أمير عسير بوزير الصحة بعد زيارته لمركز القلب بأبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صباح أمس الخميس على صحة المريض الذي أجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية.

وأجرى سموه خلال الزيارة اتصالًا هاتفيًا بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر للوزير وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده خلال اللقاء الذي عقد قبل ٣ أشهر.

واستعرض أمير عسير مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمستقبلية للمركز؛ واعدًا بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع معالي وزير الصحة، وأشاد الأمير تركي بن طلال بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير.

بدوره أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري استقرار الوضع الصحي للمريض، مبينًا أن العملية التي أجريت له تعتبر من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا نظرًا لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية وكان يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافةً إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات.

وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل ٢٧٧ عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز ٦٢٤ حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي ٦٧٤ حالة.

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