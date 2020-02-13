تفاعل جماهيري ضخم بأول أيام بطولة شتاء الرياض للبلوت

المواطن – محمد سمعه

انطلقت اليوم الخميس بطولة شتاء الرياض للبلوت، بتنظيم من قبل الهيئة العامة للترفيه، حيث شهد اليوم الأول من البطولة حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا مع المسابقة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه في”تويتر” صورًا للمشاركين في المسابقة، مع تركيز شديد من قبلهم أثناء خوض المنافسات سعيًا لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل في مراحل البطولة المختلفة للفوز بالجوائز.

وكان تركي آل الشيخ قال عبر حسابه في “تويتر” يوم الاثنين الماضي:” حتى الحين تم التأكد من مشاركة 18 ألف فريقًا ببطولة البلوت، لقد تجاوزنا العدد المطلوب وهناك 20 فريقًا نسائيًا”.

جدير بالذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة.

وتستمر بطولة البلوت لمدة أسبوع من 13 فبراير وحتى يوم 20 من الشهر الجاري.

ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

تابعنا على تواصل معنا على