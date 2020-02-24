تقديم مباريات الشباب والاتحاد في الدوري لمشاركتهما العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة، ضمن الجولة الـ22؛ وذلك بسبب مشاركتهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها، أنه بعد اعتماد الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات دور نصف النهائي، فقد قررت تقديم مواجهات الفريقين لتُقام الأربعاء الموافق 11 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق والشباب عند الساعة 6:25 مساء، فيما تبدأ مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الوحدة عند الساعة 8:45 مساء.

وسبق أن تم تحديد موعد مباراتي الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تقرر أن تُقام مواجهة الذهاب يوم الاثنين الموافق 16 من شهر مارس المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

وتم تحديد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لإقامة مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب الدور نصف النهائي، يوم الأحد الموافق الخامس من شهر إبريل المقبل.

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