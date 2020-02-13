تقلبات جوية على 9 مناطق بدءًا من السبت

المواطن – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم السبت إلى الاثنين 15-17 فبراير 2020.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التقلبات تشمل فرصة لهطول الأمطار ويتوقع أن تكون أمطارًا رعدية، وذلك على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن توقعاتها لطقس غدٍ الجمعة في المملكة حيث توقعت نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وأجزاء من الجوف، والحدود الشمالية.

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