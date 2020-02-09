في شرطة منطقة مكة المكرمة

تقليد سلطان المجايشي رتبة رئيس رقباء

2020/02/09
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالمجتمع
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المواطن- مكة المكرمة

قلّد قائد قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عمر بن عبدالهادي السلطان، صباح اليوم، سلطان بن هاشم أحمد المجايشي رتبته الجديدة، بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقية المجايشي إلى رتبة رئيس رقباء.

وعبَّر المجايشي عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه.

المواطن” تبارك للمجايشي، بمناسبة تقلده رتبته الجديدة، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته العملية.

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Omar
ضيف
Omar

يستاهل ابو هاشم منها للاعلئ يارب 💓

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10 ساعة
سعيد الغامدي
ضيف
سعيد الغامدي

الف مبروك يا ابو هاشم تستاهل كل خير
محبك ابو سما

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10 ساعة
موسى الشريف
ضيف
موسى الشريف

الف مبرووووك. يابوهاشم
تستاهل الترقيه…والله يوفقك في حياتك العمليه والاجتماعيه….

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11 ساعة
Um Janna
ضيف
Um Janna

يستاهل الشيخ سلطان كل خير 🌹

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12 ساعة


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