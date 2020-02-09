تقليد سلطان المجايشي رتبة رئيس رقباء

المواطن- مكة المكرمة

قلّد قائد قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عمر بن عبدالهادي السلطان، صباح اليوم، سلطان بن هاشم أحمد المجايشي رتبته الجديدة، بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقية المجايشي إلى رتبة رئيس رقباء.

وعبَّر المجايشي عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه.

“المواطن” تبارك للمجايشي، بمناسبة تقلده رتبته الجديدة، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته العملية.

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