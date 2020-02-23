تكليفات وتعيينات إدارية بمستشفى الملك فهد بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

وجه مدير عام الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، بتكليف الدكتور حسين أشقر بمهمات “المدير التنفيذي” لمجمع مستشفى الملك فهد.

وقالت صحة المدينة المنورة عبر حسابها في “تويتر” اليوم الأحد، إن التوجيه بالتكليف يأتي لما تقتضيه مصلحة العمل، فيما تضمن التوجيه تكليف الدكتور غسان السيسي مساعدًا للخدمات العلاجية للمجمع.

يذكر أن هذا القرار يأتي بعد أيام من توجيه مدير صحة المدينة المنورة بالتحقيق في مقطع الفيديو تم تصويره في طوارئ مستشفى الملك فهد، تضمن شكوى لأحد المواطنين عن وجود تقصير في تقديم الخدمة الصحية.

وقال الدكتور الخلاوي معلقًا على المقطع، إنه سيتم التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة مع المختصين والفنيين لمعرفة ملابسات المشكلة، كما سيتم التعامل مع أي تقصير بجدية وتفنيد أي لبس بكل شفافية.

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