توضيح من مؤسسة الحبوب حول أسعار الشعير

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للحبوب أنها تراقب عمل محطات تعبئة الشعير بصورة يومية.

ولفتت إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات شكاوى تخص الشعير يجب التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار (١٩٠٠).

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في وقت سابق السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة وفق بعض المتطلبات.

ولفتت إلى أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات باستيراد الشعير العلفي من الخارج لغرض التجارة وذلك بعد موافقة لجنة التموين الوزارية، وأيضًا يكون وفقًا للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على الإنترنت.

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