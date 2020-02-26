توقعات الطقس لنهاية الأسبوع.. موجة برد تاسعة وانحسار الغبار

المواطن -الرياض

كشف خبراء الأرصاد والطقس توقعاتهم للأحوال الجوية على المملكة اليوم وخلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أن تكون الأجواء مستقرة ومعتدلة إلى باردة قليلًا، موضحًا أنها مناسبة للرحلات البرية والمخيمات والشاليهات خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

أجواء معتدلة نهارًا:

وقال الصخري في تغريدة له عبر تويتر: “ابتداءً من هذه الليلة ولمدة يومين أو ثلاثة، تتأثر مناطق شمال المملكة ووسطها، بموجة برد خفيفة تسبقها رياح شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة، ويكون انخفاض درجات الحرارة واضحًا خلال الليل وصباح الأربعاء، بينما تظل الأجواء معتدلة إلى دافئة قليلًا وسط النهار”.

وأضاف الصخري: “لكثرة الأسئلة عن أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع الخميس والجمعة والسبت، أحب أن أطمئن الجميع بأن الأجواء ستكون مستقرة ومعتدلة إلى باردة قليلًا ومناسبة للرحلات البرية والمخيمات والشاليهات… إلخ؛ وذلك في معظم مناطق المملكة”.

موجة برد تاسعة:

من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن تقع معظم المناطق تحت وطأة موجة برد هي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، متابعًا في تغريدة له: متوقع سحب رعدية ممطرة على الشرقية، فجر هذا اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملموس في الحرارة.

وتابع الحصيني: معظم المناطق تحت وطأة موجة البرد، وهي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام؛ فالرياض مثال على ذلك، سجلت اليوم انخفاضًا عن فجر أمس الثلاثاء 8 درجات مئوية، متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة.

وأردف: الحمد لله، انحسار تام للغبار عن العاصمة الرياض وعموم منطقة الرياض، وصفاء الأجواء وبرودة ملموسة فيها، المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة الغبار (اللون الزهري)، كذلك البحرين وقطر والربع الخالي.

غبار على 9 مناطق:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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