تستمر إلى الساعة الـ8 مساءً

توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة

2020/02/03
الساعة 9:35 صباحًا
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة ١٢ ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمندق وقلوة والحجرة وغامد الزناد وبني حسن والعقيق والمراكز التابعة لها.

وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت.

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