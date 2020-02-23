تونس والعراق يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العرب

المواطن - واس

حقق منتخب العراق فوزا بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وسجل هدفي العراق اللاعب رضا ميالي في الدقيقتين 21 و85 من عمر المباراة، وبهذا الفوز رفع العراق إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب تونس المتصدر.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

وتقدم منتخب تونس عن طريق اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأدرك الكويت التعادل بواسطة إبراهيم مرزوق قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.

واحتل منتخب الكويت المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، من تعادل وحيد وخسارة في مباراتين، وبفارق نقطتين أقل من موريتانيا ثالث الترتيب.

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