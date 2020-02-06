تويتر يعلن عن سياسة جديدة للشركة بشأن الوسائط المزيفة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت منصة تويتر عن سياسة جديدة لمنع الوسائط المزيفة والمضللة وتشتمل على تلك المقاطع المعالجة والتركيبية، وهي فئة تتضمن بدورها مجموعة واسعة من المحتوى مثل مقاطع الديب فيك ومحتويات أخرى خادعة.

ووفقًا لما أورده موقع The Verge المتخصص في التكنولوجيا، قال بيان الشركة إن سياسة تويتر جديدة تحظَر مقاطع الفيديو المزيفة التي يمكن أن تشكل ضررًا خطيرًا أو تؤثر على السلامة العامة.

وإذا شعر المستخدم أن تغريدته قد تم تصنيفها بشكل غير دقيق أو غير عادل، فسيكون بإمكانه الطعن في القرار، بحسب ما أوضح رئيس موقع تويتر يوئيل روث.

وقال روث: هدفنا من سياسة تويتر الجديدة هو إجراء التقييمات لفهم ما إذا كان المستخدم يمرر معلومات خاطئة عمدًا أو ينوه الناس أنها مزيفة، فيمكن لمحبي هذا النوع من التغريدات أن يضعوا علامات تحذيرية كافية ليفهم الآخرون ماهية هذه المقاطع، ويمكن أن يختار تويتر أيضًا عدم التوصية به .

وأضاف روث أن تويتر سيستخدم منصة مومنتس Moments الخاصة به للتوصية بمجموعة مختارة من التغريدات من مصادر موثوقة، كما ستتضمن أيضًا تفاصيل حول السبب وراء إزالة تغريدة ما.

ويبدأ تطبيق سياسة تويتر الجديدة في الخامس من مارس.

ويُذكر أن الشركة كانت طلبت الحصول على مساهمات الجمهور من دول العالم بشأن سياسة تويتر الجديدة من خلال وسم TwitterPolicyFeedback شارك فيه الجمهور المتحدث باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية والبرتغالية، وتلقت تويتر أكثر من 6500 رد، وناقشت النسخة الأولية للسياسة مع مجموعة عالمية متنوعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين والمتخصصين في المجال.

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