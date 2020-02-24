تيسيراً على المواطنين.. أولوية التسجيل في سند الزواج لهذه الفئات

المواطن - الرياض

حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الضوابط والشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج وذلك تيسيراً على المواطنين، ومنها أن الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة في التسجيل ضمن مبادرة الزواج.

ووضع البرنامج مجموعة من الشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج، لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب على النحو التالي:

شروط الأهلية:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

خطوات التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

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