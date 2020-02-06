ثغرة خطيرة تضرب TikTok قد تسبب أزمة ثقة بالتطبيق

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعطت منصة التواصل الاجتماعي TikTok بطريق الخطأ علامة توثيق لحساب مزيف يتظاهر بأنه الحساب الحقيقي لكيندال جينر، عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأمريكية الشهيرة.

وتمكن أحد المستخدمين من استغلال ثغرة في TikTok تتيح توثيق الحسابات لغير أصحابها، إلا أن المنصة حذفت حساب كايلي جينزر المزيف بعد 24 ساعة من إطلاقه وتوثيقه بعد أن اكتشفت أنه مزيفٌ.

وبحسب مجلة هاربر بازار الأمريكية، كان حساب كايلي جينرالمزيف على TikTok قد حصد خلال ساعات من إطلاقه نصف مليون متابع، ونُشر عليه مقطعا فيديو قديمان، أحدهما كان لها وهي ترقص أمام المرآة والآخر كان فيديو نشرته في 2019 على حسابها على موقع إنستقرام.

وتفاصيل كيفية الوصول للثغرة وتوثيق الحساب من قِبل TikTok ليست واضحة، لكن أعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم من الآثار المترتبة على هذه الثغرة، فعلى الرغم من أن التطبيق لديه خطوات عديدة للتأكد أن الحسابات البارزة تتبع أصحابها، إلا أنه لم يتم التحقق منها هنا.

والتزمت كيندال جينر الصمت ولم تعلق على هذا الأمر رغم أن انتحال الشخصية أمر يستدعي الانتباه والتعليق.

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