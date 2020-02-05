ثلوثية التويجري تناقش كتاب المؤسس وتوحيد إمامة المصلين بالحرمين

المواطن - بريدة

استعرضت ثلوثية أحمد التويجري ببريدة مساء أمس في جلستها الأسبوعية كتاب “الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين” لمؤلفه الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة وعضو جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بحضور عدد من رواد الثلوثية.

وقد بدأ اللقاء الذي شرفه وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء الأستاذ محمد التويجري الذي رحب بالحضور وأبدى الاهتمام الكبير من قبل الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين بالحرمين الشريفين.

تلا ذلك الحديث لضيف الأمسية الدكتور عبدالله الشريف الذي استعرض الكتاب مبينًا الحرص الذي أولاه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين والمراحل التاريخية التي شهدها الحرم الملكي في إمامة المصلين، طوال تعاقب الملوك لهذه البلاد ودورهم الكبير في السير على نهج الملك المؤسس في هذا الجانب مع المحافظة على القيمة الدينية للمذاهب الأربعة التي كانت تقام الصلاة فيها بالحرم الملكي.

بعد ذلك استعرض الدكتور الشريف بعضًا من مراحل الحرم الملكي وتطوره على مدى السنين والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل حكومتنا الرشيدة في هذا الجانب مع استعراض لبعض الصور التاريخية للحرم المكي التي دونت في الكتاب للحضور ومناقشتها ومراحل تطورها حتى الوقت الحالي الذي حظي خلاله الحرم المكي الشريف بالتوسعة الكبيرة في العهد الحالي من الدولة السعودية.

وفي نهاية اللقاء شارك عدد من رواد الثلوثية بالمداخلات وطرح الآراء في هذا الجانب بدأها الأستاذ الدكتور خالد أبا الخيل ثم الشيخ عبدالمحسن القاضي ثم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العويد واختتمها الأستاذ الدكتور فريد الزامل وفي نهاية اللقاء قامت الثلوثية بتقديم درع تذكاري لضيف اللقاء الدكتور عبدالله الشريف وتوزيع نسخ للحضور من الكتاب.

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