جائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠.. إنجازات تتوالى على أرض المملكة

المواطن - الرياض

جاء فوز المملكة بالأمس بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award ليضيف إنجازًا جديدًا لإنجازات المملكة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والخدمية.

واشتملت الجائزة على أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.

تبني أفضل السياسات والتنظيمات

وبحسب المراقبين فإن هذه الجائزة العالمية تعكس تبني المملكة لأفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.

حيث تقدر الجائزة إنجازات حكومة المملكة في تطوير إطار تنظيمي وسياسي، يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل، وتسريع الاقتصاد الرقمي.

ويتمثل ذلك في تطبيق المملكة ممارسة نوعية من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي وكذلك اعتماد مقترحات تشمل دور الهاتف الجوال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي تقودها للأمم المتحدة.

30 مبادرة لتطوير قطاع الاتصالات

ولم تأتِ هذه الجائزة العالمية من فراغ، حيث كانت المملكة سباقة ومن أوائل الدول في المنطقة والشرق الأوسط لتطوير قطاع الاتصالات، حيث تنفيذ خطة تطوير لقطاع الاتصالات تضمنت حوالي 30 مبادرة تمحورت حول 3 ركائز أساسية أسهمت في تحسين تنافسية السوق على عدة مستويات منها على سبيل المثال وليس الحصر، ارتفاع القيمة السوقية لسوق الاتصالات بما يقرب من 32%، وكذلك انخفاض أسعار الخدمات بشكل كبير وخصوصًا أسعار حزم البيانات والتي انخفضت بنسبة 21%، كذلك زيادة انتشار خدمة النطاق العريض اللاسلكي في المناطق غير الحضرية (القرى والهجر) من 0.6% إلى 48% إضافة إلى زيادة تغطية نطاق خدمة الجيل الرابع من 83% إلى 91%.

مضاعفة سرعة الإنترنت المتنقل

كما شهدت المملكة مضاعفة سرعة الإنترنت المتنقل حوالي ٥ مرات نتيجة تحرير أكثر 1100 جيجاهرتز من الطيف الترددي وإتاحته للمشغلين، مما جعل المملكة تتبوأ المركز الثاني ضمن مجموعة الدول العشرين في تحرير الطيف الترددي وتعدت بهذه السرعة المتوسط العالمي بـ 80% تقريبًا.

كما تم إطلاق مبادرة الجيل الخامس حيث بلغ عدد الأبراج التي تم نشرها عبر المملكة حوالي ٦٥٠٠ برج إضافة إلى ٥٤١ محطة في مكة المكرمة ومطار نيوم مما جعل المملكة الأولى في المنطقة في تغطية الجيل الخامس والرابعة عالميًا.

تغطية 100% من السكان بخدمات الهاتف

كما تمكنت المملكة من تغطية 100% من السكان بخدمات الهاتف المتنقل عبر الخدمة الشاملة حيث تم الانتهاء العام قبل الماضي من تغطية ما يقرب من 20 ألف منطقة سكانية بالخدمات الأساسية.

وساهمت تلك الإنجازات والمشاريع التنموية في ارتفاع ترتيب المملكة في تبني تقنيات الاتصالات والمعلومات 16 مركزًا ضمن مؤشر التنافسية العالمي في عام 2019، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت.

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