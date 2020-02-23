جدل بشأن تعيين سعد السبيعي حكمًا في مباريات الهلال !

المواطن - مروة نبيل

أثار تعيين سعد السبيعي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو الـVAR في مباريات الهلال الأخيرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حالة من الجدل.

مباريات الهلال:

وتواجد سعد السبيعي في غرفة الـVAR خلال مباريات الهلال الماضية، والتي كان آخرها مواجهته ضد الاتحاد التي شهدت اعتراضات إدارة العميد والجماهير على الأخطاء التحكيمية وتحديدًا تقنية الفيديو.

وشهدت مباريات الهلال أمام كل من أبها، الفيحاء والاتحاد تواجد سعد السبيعي في غرفة الـVAR، وهو الأمر الذي علق عليه النقاد الرياضيين والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وطالب الإعلامي فهد اللهيبي بتدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقال: “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من هو سعد السبيعي الذي يعمل مساعد حكم فيديو في مباريات الهلال؟!”.

وعلق حساب “حزام النصر”، قائلًا: “ألا يوجد في هذا البلد غيره.. مساعد حكم الفيديو سعد السبيعي؟!”، وقال عبدالله آل عسكر: “الآن أصبح منصب حكم مساعد الفار حيلة جديدة للتحكم في الفار لمصلحتهم فضيحة كبيرة وجوده في ثلاث مباريات لـ الهلال على التوالي بس خلاص فاحت وباحت..!”.

كما أبدى الإعلامي علي المرشود استغرابه من تواجد السبيعي في مباريات الهلال مؤخرًا، وقال عبر برنامج الديوانية: إنه تواجد في غرفة الـVAR في 3 مواجهات للزعيم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الجولة هي جولة الأخطاء التحكيمية الفادحة.

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