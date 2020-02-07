جرائم قاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ارتكب قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، العديد من الجرائم الإرهابية التي أودت بحياة آلاف من المدنيين والأبرياء وضمنهم الأطفال والنساء والمرضى، وهو ما سطر نهاية ومقتل من كان نائبًا لزعيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية عسكرية أمريكية.

وكان ترددت أنباء مقتل الإرهابي منذ عدة أيام، لكن البيت الأبيض أكدها اليوم موضحًا أنها تمت من خلال عملية عسكرية أمريكية في اليمن، وجاء في البيان: أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ومنذ انضمام قاسم لريمي إلى تنظيم القاعدة في عمر 15 عامًا، ارتكب العديد من الجرائم الإرهابية، نبرز منها ما يلي بحسب ما استعرضه موقع نيويورك تايمز:

1- ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادته أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن.

2- تمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان.

3- حُكم عليه بالسجن في اليمن عام 2005، لإدانته بتهمة التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في اليمن، وبعد ذلك بخمس سنين أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب وجمدت أرصدته المصرفية.

4- في يوليو 2007 ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل ثمانية منهم في مأرب بوسط اليمن.

5- وفي عام 2008 خطط للهجوم على السفارة الأمريكية في صنعاء والذي أدى لمقتل 10 حراس و4 مدنيين.

6- ارتبط اسم قاسم الريمي بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حاول عمر فاروق عبدالمطلب القيام به في ديسمبر 2009 على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة.

7- أرسل طرودًا مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010، وأدرجت واشنطن اسمه على قائمة الإرهاب في نفس العام وتجميد جميع أرصدته وإدراج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية.

8- وفي 20 ديسمبر 2013 ظهر ليعلن عن تبني تنظيم القاعدة لاقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصًا، منهم أطباء ومرضى.

9- ظهر في 2017؛ لحث مؤيديه في الدول الغربية على شن هجمات سهلة وبسيطة، وممن استجابوا له كان عمر ماتين الذي قتل 49 شخصًا بإطلاق النار في ملهى ليلي في فلوريدا.

10- وصفته الإدارة الأمريكية بأخطر القيادات دموية نسبة لما ارتكبه من جرائم كبيرة.

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