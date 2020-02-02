جروس يُركز على السرعة والتمركز في مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في مباراة الأهلي ضد العدالة تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وتابع مران الأهلي اليوم المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، والمرشح لرئاسة مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة، والمدير التنفيذي لقطاع الفئات السنية محمد الحارثي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

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