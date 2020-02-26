جليس الثقافي يناقش الكتاب الأصفر في تبوك

المواطن - أحمد العطوي

أقيمت مساء أمس الثلاثاء، أمسية نسائية نُوقش خلالها كتاب مميز بالأصفر، حيث أدارت اللقاء إيمان السفياني.

وجاءت الأمسية باستضافة من مقهى دولسي كافيه للسيدات بتبوك، ورعاية جمعية الثقافة والفنون بتبوك ممثلة باللجنة الثقافية وضمن روزنامة البرنامج الثقافي بالتعاون مع نادي جليس.

‏وأوضحت مسؤولة التخطيط والتطوير بالجمعية ورئيسة اللجنة الثقافية المشرفة على الفعاليات النسائية بالجمعية مها قزان أن نادي جليس الثقافي بقيادة منيرة الركابي هو لقاء دوري للسيدات والفتيات يهدف إلى نشر ثقافة القراءة ومناقشة الكتب والكتاب وإسقاطها على الواقع عن طريق الحوار الهادف والبناء من خلال حلقات حوارية مفتوحة تتم فيها مناقشة العديد من الكتب المفيدة لتوسيع دائرة المعارف والمعلومات والتحفيز على التفكير وإثارة الأسئلة حول مكنونات الكتب.

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