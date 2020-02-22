جمال عارف: الهلال فاز بالتحكيم

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي جمال عارف على أن الهلال فاز بمساعدة التحكيم وتقنية الـVAR على نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الاتحاد قدم مباراة جميلة وفاز في الملعب، لكن التحكيم والـVAR ساعدا الهلال في الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

وأضاف عارف: “لا أحد يقول لي غير مبروك، لأنني فخور للغاية بما قدمه الفريق الاتحادي في المباراة، لكن التحكيم والـVAR ما شاء الله تبارك الله ساهما في تحول نتيجة المباراة للهلال، والدليل على ذلك إلغاء هدف صحيح للاعب رومارينيو والهدف سليم، وعدم احتساب ركلة جزاء على محمد جحفلي”.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل الحسم للشوط الثاني، وفي الشوط الثاني، حاول الهلال حتى تمكن من تسجيل هدف بالدقيقة الـ93 من ركلة جزاء عبر النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 44 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة بالمركز الـ13.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد كانت أُقيمت، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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