جماهير النصر تُجهز مفاجأة في مباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تستعد جماهير النصر لتقديم مفاجأة في المدرجات خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الأهلي، المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل.

🎥 فهد الشاطري – رئيس مجلس جماهير #النصر لـ #الرياضية_السعودية:

مدرج #النصر سيقدم عمل في مباراة #الأهلي على 3 مراحل يقام لأول مرة في الملاعب السعودية.. وأيضًا عمل لقسم العوائل.. بالإضافة لأهزوجة جديدة يقدمها الإلتراس.#النصر_الأهلي pic.twitter.com/rOyPxOv1vO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 25, 2020

وقال رئيس مجلس جماهير النصر فهد الشاطري: “شباب الألتراس يجهزون أهزوجة جديدة، وفي مفاجآت جميلة ستكون في المدرج، وسيُقام على 3 مراحل كأول عمل يُقام في الملاعب السعودية شكلًا”.

وأضاف خلال تصريحاته قائلًا: “وسيكون هناك عمل آخر خاص بالعائلات يُقام للمرة الأولى في الملاعب السعودية، بخلاف التيفو الذي سبق وقدمناه للعائلات، سبق وأن أقمناه للشباب ولكنها للمرة الأولى للعائلات”.

واختتم فهد الشاطري تصريحاته قائلًا: “أتمنى من جماهير النصر الحضور إلى ملعب المباراة مبكرًا بالقميص الأصفر، والتواجد بكثافة لدعم الفريق وإنجاح العمل الذي نقوم به”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأهلي على ملعب الملز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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