جمعية العُكاس تطلق مجمع الصناعات الغذائية وتدشن إدارة التطوع

المواطن - عسير

عقدت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالعُكاس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية باستراحة المجد بقرية العكاس، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق التطوير وأعضاء الجمعية العمومية والأعضاء المساهمين من الرجال والنساء وجمْع من أهالي العكاس من داخل المنطقة وخارجها وحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بأبها.

وفي كلمة له أثنى رئيس مجلس الإدارة، خالد محمد العود، على الجهود المثمرة التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية بمراحل التطوير بقرى العكاس والتي تحققت، ولله الحمد، بمتابعات حثيثة وموصولة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله ورعاه.

وكشف في كلمته عن جملة من الإنجازات التي قدمتها الدولة من بنية تحتية وتنموية لقرية العكاس التراثية حتى الآن، وذلك بمتابعة مجلس إدارة الجمعية وفريق التطوير.

واستعرض العود في كلمته جملة من المشاريع التنموية المستقبلية والمزمع تنفيذها قريبًا مقدمًا الشكر إلى هيئة الريّ بالأحساء على زياراتها المتكررة والمستمرة والوقوف على السد والمدرجات الزراعية والذي أفضى إلى استكمالها للرؤية النهائية لمخططات شبكات الرّي والتي ستستفيد من قنواتها معظم المزارع التي تحتويها القرية من كامل الاتجاهات.

واختتم حديثه بقوله: والجمعية وبعد تدشين مقرها الرسمي قبل تسعة أشهر انطلقت في تنظيم أعمالها ومهامها اليومية بمتابعة المشاريع المتعلقة بتطوير القرية وتنميتها والعمل على المشاركات الرسمية في اجتماعات الأجهزة الحكومية وصناعة الكثير من الأفكار والمبادرات والتي ستنهض بأعمال وأدوار الجمعية داخل القرية وخارجها.

ثم استعرض المدير التنفيذي للجمعية خالد عبدالله الهزاع في حديثه المُفصّل الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية والمواكبة لأعمال الجمعية المستقبلية والمزمّنة بثلاث سنوات قادمة بما فيها تاريخ انطلاقتها قبل تسعة أشهر ماضية صاحبها عرض مرئي مقنن وشامل لهذه الخطة.

كما استعرض الهزاع ما تم من خطوات أولى لمصنع الجمعية للصناعات الغذائية وما تحرص عليه الجمعية من تقديم برامج نوعية ومبادرات ثقيلة تتناغم ورؤية المملكة.

أعقب ذلك تدشين إدارة التطوع بالجمعية كعمل مهم وفاعل يدخل ضمن سياسة رؤية المملكة 2030 ومواكبة لمنصة التطوع التي تم تدشينها مؤخرًا من لدن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقام بتدشين هذه الإدارة نائب قرى العكاس إبراهيم بن يعن الله العكاسي ورئيس مجلس إدارة الجمعية خالد محمد العود.. وأعرب نائب العكاس في أعقاب إطلاق هذا البرنامج عن بالغ سعادته لما تحقق من خطوات تنموية ومبادرات حقيقية.

تلا ذلك كشف النقاب عن مشروع مجمّع الجمعية للصناعات الغذائية للجمعية مصحوبًا بعرض مرئي مفصل وشامل قدمه سلمان العامري مشيرًا في ثنايا حديثه إلى أن هذا المشروع الاستثماري المختلف تم إخضاعه للمزيد من الخطط والدراسات على الصعيد الإنتاجي والتسويقي والمردود المالي والذي سيستوعب في تشغيله لكثير من الكوادر المتخصصة والتي ستكون الأولويات في التوظيف باحتواء القدرات من أبناء وبنات قرى العكاس.

وكشف العامري بأن هذا المشروع الوطني يعد بكل المقاييس واحدًا من الروافد الاقتصادية المتفردة في منطقة عسير منوهًا بأن هذه التجربة قد تم تنفيذها في منطقتين بالمملكة وسجلت نجاحًا باهرًا ولله الحمد.

واختتم اللقاء بكلمة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها ألقاها بالنيابة عنه فايع محمد عسيري أعلن خلالها رضاه التام عمّا شاهده من عمل احترافي ومؤسساتي لجمعية العكاس والتي توّجت جهودها ونجاحاتها بهذه المشاريع والمبادرات.

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