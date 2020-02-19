جهاز يمزج بين مكبر الصوت والريموت كنترول معًا

المواطن – متابعة

أطلقت شركة سوني اليابانية جهازًا فريدًا يمزج بين مكبر الصوت المنزلي والريموت كنترول؛ ما يتيح للمستخدم حمل الجهاز في أي مكان داخل المنزل سواء المطبخ أو المرحاض أو أي غرفة أخرى، دون الحاجة لرفع الصوت وإزعاج الآخرين.

وأوضحت الشركة اليابانية أن جهاز التحكم عن بعد الجديد الذي يحمل اسم SRS-LSR200 مزود ببطارية تعمل لمدة 13 ساعة، ويمكن شحنه من صفر إلى 100% خلال 3 ساعات، ويتصل بقاعدة والتلفزيون عبر اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هيرتز ويعمل الجهاز بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بمقبس سماعة.

وقالت الشركة: إن الجهاز يتوفر في الأسواق اليابانية أولًا يوم 22 فبراير (شباط) الجاري، بسعر 180 دولارًا.

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