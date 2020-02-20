جوانكا: ضمك كان ندًا قويًا ضد الشباب

المواطن – مروة نبيل

أعرب الأرجنتيني كريستيان جوانكا عن سعادته بفوز الشباب ضد ضمك اليوم، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة بعد التأخر في النتيجة وحصول عبدالله الشامخ على البطاقة الحمراء.

جوانكا – لاعب #الشباب :

المباراة لم تكن سهله و ضمك كان ند قوي لنا، واستطعنا الرجوع للمباراة و تسجيل هدف الفوز في وقت مناسب.#الشباب_ضمك pic.twitter.com/29lMxnaRQq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 20, 2020

الشباب ضد ضمك

وعلق جوانكا على مباراة الشباب ضد ضمك اليوم قائلًا: “المباراة كانت صعبة، ضمك كان ندًا قويًا وتقدم في المباراة ولكن الجميع بذل جهدًا كبيرًا وتوفقنا في الدقائق الأخيرة وسجلنا هدف الفوز”.

وعن الخسارة أمام النصر والتأخر في النتيجة اليوم، علق قائلًا: “صحيح في مباراة الديربي ضد النصر انهزمنا في الدقائق الأخيرة، ولكن صححنا أخطاءنا ونجحنا في الفوز اليوم”.

وتابع المهاجم الأرجنتيني تصريحاته عن مباراة الشباب ضد ضمك قائلًا: “كنا الأفضل في الشوط الأول ولكن جاء الطرد وهدف التعادل من كرة ثابتة ونجحنا في العودة والفوز”.

وبشأن غيابات الشباب ضد ضمك اليوم، قال جوانكا: “نُعاني من نقص لاعبين مهمين، ولكن اللاعبين الذين شاركوا عوضوا النقص وتمكنا من الفوز وسعيد جدًا بالفوز وأهديه للجماهير”.

ولعب الشباب ضد ضمك اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 3/2.

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