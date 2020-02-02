جيمي كارتر: صفقة ترامب تنتهك القانون الدولي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، أن صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تنتهك القانون الدولي، وفق ما أفادت به منظمة ميدل إيست مونيتور البريطانية.

وقال كارتر: صفقة ترامب تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بتقرير المصير، وحيازة الأرض بالقوة، وضم الأراضي المحتلة.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أكد كارتر أيضًا أن الخطة الأمريكية الجديدة تقوض آفاق السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإذا تم تنفيذها فإن الخطة سوف تقضي على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا الصراع الطويل الأمد، وهو حل الدولتين.

وعلى ذلك حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تنفيذ إسرائيلي أحادي للاقتراح بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ونتابع: تشجع الخطة على حرمان المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من المساواة في الحقوق.

ويُذكر أن خطة ترامب فيما يُسمى بـ صفقة القرن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ووادي الأردن، وكذلك القدس غير المقسمة.

وكارتر، البالغ من العمر 95 عامًا، هو أطول رئيس يعيش في تاريخ الولايات المتحدة.

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