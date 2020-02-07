حارس الوحدة مُعلقًا على خطئه: اتخذت القرار السيئ سامحوني

المواطن - محمد سمعه

علّق الحارس عبدالله الجدعاني، حارس نادي الوحدة، على خطئه القاتل، الذي تسبب في إحراز نادي أبها لهدفه في مباراة اليوم الجمعة بين الفريقين بالجولة السابعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الجدعاني عقب نهاية مباراة الوحدة وابها في الدوري اليوم: “أعتذر لزملائي عن الخطأ في هدف أبها، لقد اتخذت القرار السيئ وأعتذر لنفسي وللاعبين”.

وأضاف الجدعاني: “ثلاث نقاط مهمة للغاية خارج أرضنا، ولدينا شخصية قوية، تُمكننا من العودة، وسعيد للغاية بتحقيق النقاط الثلاث”.

وسخر الناقد الرياضي مبارك الشهري، المعروف بميوله لنادي النصر، من تصدي عبدالله الجدعاني قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لا تنسى، سافر ووصل الرياض واتجه للنادي في سرية تامة خايفين من الخطف”.

وكان نادي الوحدة انتصر على فريق أبها برباعية مقابل هدف، في مباراة اليوم الجمعة بين الفريقين.

يذكر أن الهلال كان تعاقد مع عبدالله الجدعاني بفترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الفشل في ضم الحارس محمد الربيعي الذي جدد تعاقده مع النادي الأهلي.

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