2020-02-15 editor25 الرئيسيةجديد الأخبار حريق يحتجز 9 أشخاص في عمارة سكنية بالرياض حريق يحتجز 9 أشخاص في عمارة سكنية بالرياض 2020/02/15 الساعة 4:11 مساءً - فيجديد الأخبار 0 طباعة المواطن - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض إخماد حريق اندلع في أثاث بمدخل عمارة سكنية بحي العزيزية مكونة من ثلاثة أدوار. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم الدفاع المدنيالرياضحريق اترك تعليق هل قرأت هذا ؟ صور.. لحظة انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض استراحة صور.. تسرب غاز يشعل حريقًا ويصيب صاحب منزل بعرعر انهيار منزل ثمانينية في محايل بسبب انفجار لحظي إصابة عامل بالإغماء بعد سقوطه في خزان بنزين "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه تأهل أكثر من 4 آلاف متسابق في شتاء الرياض للبلوت هنا تفاصيل ورابط حجز فعالية طلعة شتوية 18 ألف فريق يسجلون في بطولة شتاء الرياض للبلوت آل الشيخ يتفاعل مع طفل كفيف مُنع من دخول ونتر وندر لاند عرض مسرحية حزلقوم لأحمد مكي في شتاء الرياض وظائف وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك فهد الطبية وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية في الطيران والتكنولوجيا والأمن.. 11 وظيفة شاغرة لدى “بي إيه سيستمز” في 5 مدن 16 وظيفة نسائية شاغرة بشركة طيران أديل في جدة من هنا يبدأ طريقك إلى وظائف المستشفى الجامعي في جامعة جازان
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