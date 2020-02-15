حريق يحتجز 9 أشخاص في عمارة سكنية بالرياض

الساعة 4:11 مساءً

المواطن - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض إخماد حريق اندلع في أثاث بمدخل عمارة سكنية بحي العزيزية مكونة من ثلاثة أدوار.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق تسبب في احتجاز 9 أشخاص تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد.