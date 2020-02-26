حساب الأهلي يُوجّه رسالة لنجم الفريق قبل لقاء النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه حساب النادي الأهلي الرسمي عبر “تويتر” رسالة لأحد لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل مواجهة نادي النصر غدًا في الجولة الـ20 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الأهلي صورة للحارس ياسر المسيليم مُعلقًا عليها: “نحن نثق بك”.

ويمر النادي الأهلي بفترة من النتائج السلبية بالفترة الحالية، وذلك بعد الخسارة من الفتح في الجولة الـ19 بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، وعدت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، نجوم الفريق الكروي الأول بمفاجأة سارة، وذلك في حال الفوز على النادي الأهلي، غدًا الخميس، في الجولة الـ20 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن إدارة النصر تنوي تقديم مكافأة مالية كبرى لنجوم العالمي تتخطى الـ10 آلاف دولار في حال الفوز على الأهلي.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال المتصدر، أما الفريق الأهلاوي فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي مرة أخرى في نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد 15 مارس المقبل.

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