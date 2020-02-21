حساب المواطن يرد على أعزب دعمه 300 ريال فقط

المواطن – الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على معايير الاستحقاق والتي يتم من خلالها تحديد قيمة الدعم الذي يحصل عليه كل مستفيد.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا من أحد المسجلين المستقلين قال فيه : أنا أعزب مستقل في حساب المواطن أحصل على دعم 300 ريال شهريًا في حين هناك من هو مثلي ويحصل على دعم أعلى فما السبب؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول: إن الدعم للمستقلين يصرف بناء على مجموع الدخل الشهري للفرد، وبالتالي قد يختلف الدعم باختلاف مجموع دخل الفرد المستقل.

ويصرف دعم حساب المواطن بناء على عدد من المعايير بالنسبة للأسرة هي عدد أفراد الأسرة ومتوسط أعمار التابعين ومجموع دخل الأسرة بما فيها راتب الزوجة، أما للفرد المستقل فيصرف على حسب مجموع دخله.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/2/2020 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 29 استحقاق شهر إبريل المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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