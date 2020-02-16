حساب المواطن يرد على مستفيد استخرج السجل التجاري

المواطن – الرياض

كشف حساب المواطن عن تأثير استخراج السجل التجاري على حالة الدعم المخصص للمستفيد الرئيسي والتابعين.

وتقلت خدمة العملاء استفسارًا من مواطن استخرج السجل التجاري ويسأل عن كيفية إضافته وما الإجراء التالي للحصول على السجل التجاري.

ورد حساب المواطن بالقول : يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال وجود سجل تجاري لا بد من الافصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وكان حساب المواطن بدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم في الدفعة الأخيرة التي تم إيداعها يوم 10 فبراير الجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 29 استحقاق شهر إبريل المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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